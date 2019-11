LEPAGE, Jean-Pierre



Au CHSLD de Chauffailles, le 25 octobre 2019, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé M. Jean-Pierre Lepage, époux de dame Mariette Villemure, fils de feu M. Alphonse Lepage et de feu dame Cécile Lepage. Il demeurait à Rivière-du-Loup et était l'ancien propriétaire d'Alphonse Lepage inc., maintenant Lepage Millwork.le vendredi 8 novembre de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h.et de là, au cimetière de paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Mariette ; ses enfants : Éric (Stéphanie Lavoie), feu Nelson, Steven (Élise Lebeau), Patrick (Brigitte Comeau) ; ses petits-enfants : Antoine, Kim, Blanche, Alexis ; son frère et ses soeurs : Michel, Gaétane (Laurent Pinel), Raymonde (René Lapointe) ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Villemure : Claude (Ghislaine Venière), Ghislaine, Réal (Susane Pouliot), feu Jean-Marie (Carole Gagnon), Jacques (Sylvie Lapointe), Gérald (Lynn Lalonde). Sont aussi affectés par son départ, ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lepage et Villemure. La famille remercie le personnel du CHSLD de Chauffailles pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à M. Lepage. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1 ou à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :