PARADIS, Gérard



À la Résidence St-Antoine, Québec, le 26 octobre 2019 à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gérard Paradis, époux de feu dame Louise Rochette. Né à Québec, le 17 mai 1940, il était le fils de feu dame Arthémise Rhéaume et de feu monsieur Jean-Baptiste Paradis. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles-Borromée. Monsieur Paradis laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Thérèse (Louis-Alexandre Cantin), Colette (Jean-Pierre Dubuc), Lise (Jacques Gamache), Diane (Claude Trudel), Michel (Lucille Vachon), Danielle Le Blanc (feu Lucien), de la famille Rochette: Françoise (feu Paul-E Lamontagne), Aline (Jacques " Tico " Banville), Gilles (feu Hélène Couture), Denis (Lise Richard), Raymond (Liane Berthiaume), Pierre (Céline Berthiaume), Marthe Richard (feu Benoit); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gérard était également le beau-frère de feu Marie-Thérèse Rochette (feu Germain Huot). Un merci spécial au personnel du 3e étage de la Résidence St-Antoine de même qu'à sa nièce Louise pour l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale (FAIS)(Résidence St-Antoine) Site: www.fondationfais.org Tél.: 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de