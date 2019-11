PAQUET, Marc-Olivier



Au Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, le 28 octobre 2019, à l'âge de 26 ans, après la plus grande lutte de sa vie, est décédé monsieur Marc-Olivier Paquet, fils de madame Sylvie Jalbert et de monsieur Mario Paquet (Marthe Villeneuve). Il demeurait à Saint-Jean-Port- Joli. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa demi-sœur Maude Paquet-Villeneuve, son amie Joanie Sirois, son grand-père maternel Alban, sa grand-mère paternelle Jeanne-Mance, sa grand-tante Colette et son grand-oncle Denis, sa tante Nathalie, ses cousines: Marie-Ève, Sophie et Alice, ainsi que leur famille, sans compter ses précieux amis: Charles-Étienne, Tony, Jean-Philippe et Louis. Il est finalement parti rejoindre son ami Anthony Miville, sa grand-mère maternelle Ginette et son grand-père paternel André. Sont aussi affectés par son départ, les nombreux membres de sa très grande famille maternelle et paternelle, ses amis, ses collègues de travail chez Amisco, ainsi que tous les amoureux de la musique avec qui il a partagé sa passion. La famille de Marc-Olivier tient à remercier chaleureusement tous les médecins spécialistes, infirmiers(ères) et préposés(es) pour leurs soins d'exception, leur dévouement et leur approche humaine. Notre profonde reconnaissance envers le Dr Marc-Jacques Dubois et le Dr Pierre-Marc Chagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM (département des soins intensifs), 465, rue McGill, bureau 800, Montréal (Québec), H2Y 2H1 ou à la Maison des greffés Lina Cyr, 1989, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2K 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h45.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.