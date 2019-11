HAMELIN, Agathe Tremblay



Au CHUL, Québec, le 16 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Agathe Hamelin, épouse de feu monsieur Paul Tremblay. Née à St-Marc des Carrières, le 22 mai 1935, elle était la fille de feu dame Évangeline Mayrand et de feu monsieur Alexandre Hamelin. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gilles, Paul (Nicole Beaulé), Marcel (Monique Melançon), Noël (Françoise Aubé), Hélène (feu Bernard Dugas), Rita (Jacques Poirier), Alphonse (Carole Paquet) et Jocelyne (feu Pierre Brunet); tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Agathe était également la sœur de feu Margot (feu Guy Bourget) et feu Régine (feu Guy Parent). La famille remercie ses sœurs Hélène, Rita et Jocelyne de même que ses nièces Michèle, Diane et Andrée pour l'accompagnement et le soutien porté à Agathe. Merci également à l'unité de gériatrie du CHUL et au personnel du Domaine St-Dominique pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (gériatrie), Site : www.fondationduchuq.org, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de