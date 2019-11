GENEST, André



À Lévis, le 27 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Genest, fils de feu Jean-Thomas Genest et de feu Marguerite Brochu. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses fils: Eric Genest (Céline Boudreau) et Jonathan Genest (sa mère Danielle Belley); ses soeurs: Lise Genest (feu Rénald Paradis), Micheline Genest (Jean-José Grand) et France Genest; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un grand merci à toute sa famille, ses ami(e)s et au personnel soignant pour leur soutien. La famille vous accueillera aude 11h à 14h,