LETARTE, Magella Simard



À l'IUCPQ, le 2 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Magella Simard, épouse de monsieur Maurice Letarte, fille de feu monsieur Joseph Simardet de feu madame Georgette Leduc. Elle demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà lale vendredi 8 novembre 2019 de 18h30 à 21h30, ainsi qu'àde 9h45 à 10h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Émile. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Stéphane (Sylvie Rousseau), Sylvain (Nathalie Drouin), Patrick (Mélanie Beauchemin); ses petits-enfants: Justine, Victoria, Charles-Étienne, Marc-Olivier, Laurie-Anne, Xavier, Kéann et Léonie; ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et de nombreux parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'IUCPQ pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de messe.