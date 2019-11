BÉDARD, Louisette Blais



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Louisette Blais, épouse de monsieur Marc-André Bédard, fille de feu madame Germaine Trudel et de feu monsieur Gaudiose Blais. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Alain (Brigitte Côté), Yves et Nathalie (Bernard Roy); ses petits- enfants: Rosalie, Marjorie, Amélie-Claude, Laurie et Patrick ainsi que leur conjoint(e). Elle était la sœur de: feu Yvon (feu Yolande Simard), Lucille (feu Henri-Lionel (Bill) Dumont), feu Jean-Louis (feu Madelaine Verreault), Pierrette (feu Laurent Thibault), feu Jean-Marc (Rachel Maltais), Gilles (Lise Bilodeau), Lise (feu Jules Fradette, Denis Larochelle) et Claude (Ginette Levasseur). Elle était la belle-sœur de: feu Huguette (feu Donat Vallières), feu Roch (feu Yolande Bernard), Michel (feu Andrée Dionne), feu Gilles (Nicole Drolet) et Sylvie Bédard (Daniel Vennes). Elle laisse également dans le deuil ses nièces Josée et Lyne qui ont été d'un grand support pendant plusieurs semaines, et de nombreux autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tant adorés. Un sincère remerciement à tout le personnel des soins intensifs, de même que ceux de l'unité coronarienne, et de médecine interne de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Les préposées aux bénéficiaires et les infirmières font un travail exceptionnel.