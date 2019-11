BELLEAU, Andrée Vauclair



À son domicile, le 22 octobre 2019, est décédée, selon ses volontés et entourée de ses proches, dame Andrée Belleau, fille de feu dame Rolande Morel et de feu monsieur Robert Belleau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 8 novembre 2019 de 19 h à 21 h,de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francisco Vauclair (Alexandra Cartier) et Julien Vauclair (Jennifer Savard); ses petits- enfants: Migwel Julien Vauclair, Samy Julien Vauclair, Amy Lavoie-Vauclair; son ex-conjoint Michel Vauclair, ainsi que ses tantes, oncles, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier ceux et celles qui l'ont aidée à traverser les années de maladie, incluant le CLSC Source Nord, le RDPQ et les médecins qui l'ont soutenue à la fin avec humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.