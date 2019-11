GIROUX, Marie-Ange Lessard



À son domicile, le 31 octobre 2019, à l'âge de 101 ans et 1 mois, est décédée dame Marie-Ange Lessard, épouse de feu Joseph Giroux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Charlotte Drouin), Renald (Louise Nolet) et Marc (feu Carole Bourret); ses petits-enfants: Ken, Mylène, Sylvie, Annie, Véronique et Keven de même que ses arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces.sympathies et condoléances pourront être exprimées aux membres de la famille à compter de 13h30. La famille tient à transmettre ses remerciements et sa reconnaissance à toute l'équipe de la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord de même qu'aux intervenants du CLSC de Beauceville. La direction des funérailles a été confiée à