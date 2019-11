ROBITAILLE, Yolande



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 octobre 2019, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Yolande Robitaille, fille de feu madame Léda Labbé et de feu monsieur Eugène Robitaille. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Michel de Sillery immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: feu Jeannine (feu Fernand Grégoire), Jacqueline (feu Marcel Martel), feu Pierrette (feu Gaston Côté), Huguette (Marcel Dubeau), Lionel (Monique Vézina), Jean (Lilianne Morin), Louis (Huguette Rioux), Céline et André; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec et /ou des offrandes de messes.