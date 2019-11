LEGENDRE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Raymond Legendre, conjoint de dame Pauline Lachance. Né à Ste-Irène, Vallée de la Matapédia, le 21 septembre 1943, il était le fils de feu dame Cécile Turbide et de feu monsieur Louis Legendre. Il demeurait à Lac St-Charles. Les membres de la famille recevront les condoléances àle lundi 11 novembre 2019 de 9 h à 11 h. Outre sa conjointe Pauline, Raymond laisse dans le deuil son fils Vincent (Mélanie Goulet); le fils de sa conjointe Kevin; son frère, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: Pierre (Ginette Jobin), Diane (Germain Labbé), Claire (Armindo Simoes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel en oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de