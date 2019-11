FECTEAU, Jeannine



Au CHSLD Mg. Paquin de Saint-Tite, le 1e novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannine Fecteau, épouse de feu monsieur Yves Morasse, elle était la fille de feu monsieur Willie Fecteau et de feu dame Agnès Naud. Elle demeurait à Notre-Dame-des-Anges.L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Notre-Dame-de- Montauban. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Fecteau laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Georges Merizzi), Denis (Lucie Rodrigue), Danielle (Réal Charbonneau), Jean (Johanne Tremblay) et Marjolaine (Jacques Delisle); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants; sa sœur Denise Fecteau (feu Gabriel Bourque); ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul-Émile (Fleurette Hébert), Vianney (Gabrielle Paquin), Paulette (Normand Champagne), Paul- Albert (Diane Carpentier), Pauline (Néré Frenette), Gaston, Gilles (feu Liette Delisle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.