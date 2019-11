DONNELLY, Shelley



À l'hôpital Général Juif, Montréal, le 21 octobre 2019, est décédée madame Shelley Donnelly, fille de feu Eleanor Caron et de feu Fred Donnelly. Elle demeurait à Montréal. Shelley laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Bill (Ann Buyting), Terry (Claire Methot), Joan, Pat (Maureen Fitzmorris, feu Diane Gourdeau), Bob (Camille Gourdeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie tout particulièrement son ami et coloc Jimmy Bernal, son neveu Kevin Donnelly de même que la Dre Patricia McMillan et tout le personnel de l'Hôpital Général Juif pour leur dévouement et le très grand respect témoigné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Général Juif (514-340-8251) ou autre de votre choix. Shelley ton courage et ta joie de vivre ont été l'héritage le plus précieux que tu nous as laissé lors de ton départ ce 21 octobre 2019. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le jeudi 14 novembre 2019, de 17 h à 21 h, au salon funéraireStationnement: Service de Valet Gratuit. Pour l'envoi de messages de sympathie: www.kanefetterly.com. Une célébration commémorative aura lieu à Québec au printemps 2020. Parents et amis en seront avisés à une date ultérieure.