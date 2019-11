CHABOT, Denise Pouliot



À l'Hôpital Chauveau, le 21 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Denise Pouliot, épouse de M. Jean-Guy Chabot. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Mario (Dominique Séguin), Rock (Julie Desforges) et Sylvie; ses petits-enfants: Guillaume et Victor Chabot; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Charles-Henri (Pierrette Thibault), feu Robert (feu Lilianne Lavoir), feu André (feu Gisèle Lanteigne), feu Jean-Louis (Denise Bernier), feu René (Denise Marcoux), feu Pauline, feu Léo, feu Pierre, feu Lucien, Claudette et Raymond (Pierrette Mainville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot: feu Pierre (feu Jeanne d'Arc Godbout), feu Germaine (Léopold Hébert), feu Paul-Eugène (feu Yvonne Boucher), feu l'abbé Lucien, feu Armand (Cécile Gagnon), Marie-Thérèse (feu Jean-Yves Laliberté), feu Félix (Solange Lavoie), Laetitia (feu Benoit Caron), sœur Candide s.s.c.m., Hélène (Jean Robert Roberge), sœur Denise s.s.c.m., René, Céline (Robert Hall), André (Odette Gosselin), Gaétane et Lise (André Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet: www.alzheimer.ca