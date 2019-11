OUELLET, Gaston



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 27 octobre 2019, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gaston Ouellet, époux dame Gaétane Raymond. Il était le fils de feu Conrad Ouellet et de feu Thérèse Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Gaétane Raymond; ses enfants: Marlene (Sylvio), Jocelyne (André), Suzie, Gaétan (Gisèle); ses 7 petits-enfants et ses 10 arrière- petits-enfants; ses frères et sœurs: Diane Ouellet, Paul-André Ouellet (Monique), Michel Ouellet (Lise) et Alain Ouellet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, sa tante Marie-Jeanne Mercier, de nombreux collègues et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval et de l'Hôpital l'Enfant- Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8.