MEUNIER, Aurel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 octobre 2019, est décédé monsieur Aurel Meunier, époux de madame Denyse Beaubien, fils de feu monsieur François Meunier et de feu madame Léda Dechamplain.À la demande du défunt, il n'y aura pas de période de condoléances ni de liturgie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denyse Beaubien, ses enfants: Diane, Michel et Bernard; de même que plusieurs petits-enfants et un arrière-petit-fils. Il était le frère de: feu Charles, Paul, Françoise, Noëlla, Gisèle et Jocelyne. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, parents et amis. Aurel manquera énormément à sa famille et à ses amis.