Alouettes: il y aura beaucoup de monde au stade

Les Alouettes de Montréal s’attendent à accueillir plus de 20 000 personnes au Stade Percival-Molson pour la demi-finale de la section Est contre les Eskimos d’Edmonton, dimanche après-midi.

La semaine passée, l’organisation avait révélé que 4000 billets étaient toujours disponibles. Or, elle a connu passablement de succès aux guichets depuis, car elle a annoncé jeudi la mise en vente de 1600 billets supplémentaires. Effectivement, l’équipe a précisé que certaines toiles recouvrant des sections fermées du stade ont été retirées.

«Avec tout près de 20 000 sièges vendus, nous avons pris cette décision, a dit Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes, dans un communiqué. C'était notre objectif et nous sommes très fiers de l'avoir atteint. On a senti l'intérêt et le soutien des partisans tout au long de l'année et visiblement, tout le monde est emballé de nous voir de retour en éliminatoires.»

Il s'agira du premier match d’après-saison de la formation montréalaise depuis 2014. Celle-ci s’est assurée de jouer à domicile en terminant au deuxième rang de l’Est avec une fiche de 10-8.