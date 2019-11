COUTURE, Nancy



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 octobre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Nancy Couture. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil son père Rosaire Couture (feu Élizabeth Morency, Suzanne Bourget), sa fille Camille, sa sœur Micheline (Larry McMillan), son frère Richard (Beth), ses neveux: Nicolas et Alexandre, sa nièce Rachelle, sa filleule Bianka, ainsi que cousins, cousines dont Lyne, autres parents, amis, Sylvie et Francine et collègues. Non seulement nous tenons à remercier toute l'équipe de la maison Michel-Sarrazin, mais nous tenons également à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.