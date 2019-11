MATTEAU, Yan



À Baie St-Paul, le 28 octobre 2019, à l'âge de 47 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yan Matteau, conjoint de madame Gaëlle Bergeron, fils de madame Michelle Simard et de monsieur Pierre Matteau. Il demeurait à Baie-Saint-Paul.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h et de 13 h à 14 h 45.Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie Richard, Alycia Matteau et Alexandre Matteau; son frère et sa soeur: Kathleen (Sylvain Beaulieu) et Patrick (Julie Lapierre); ses beaux-parents: Roberto Bergeron et Marie-Claude Bouchard; sa belle-soeur Kim Bergeron; ses nièces Élodie Giguère, Kelly et Alicia Beaulieu; ses neveux: Jérémy Coly, Jacob et Collin Matteau; son parrain Daniel Pellerin et sa marraine Sylvie Simard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme La Vigile. Pour faire un don: https://lavigile.qc.ca/comment-nous-aider/don/Des formulaires seront disponibles sur place.