BEAUDOIN, Bertrand



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, entouré de sa famille, le 26 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Bertrand Beaudoin, époux de dame Denise Lévesque, fils de feu monsieur Joseph Beaudoin et de feu dame Marie-Anne Beaudoin. Il demeurait à Québec.de 13 h à 16 h.Suivi d'un " 5 à 7 " en sa mémoire, au même endroit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Lévesque, sa fille Marie-Claude Beaudoin (Stuart Laskey), ses petites-filles Morganne et Sarah-Jade Laskey, sa sœur Albane Beaudoin (feu Amédé Gagnon), son frère Ligouri Beaudoin (feu Yolande Labrecque), ses beaux-frères et belles-sœurs : Hénédine Dion (feu Henri Beaudoin), Marie-Laure Marceau (feu Conrad Beaudoin), Madeleine Godbout (feu Michel Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : feu André Lévesque, feu Benoit Lévesque, feu Ephrem Lévesque, Marie-Ange Lévesque, Rodrigue Lévesque (Claire Bélanger), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et de très bons amis. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Gérard, Édith, Henri, Conrad, Marcel, Géraldine, Déliane et Michel Beaudoin. La famille tient à remercier les médecins Dr Tremblay et Dr St-Hilaire pour leur approche humaine et attentionnée, ainsi que toute la formidable équipe des soins palliatifs pour l'excellence des soins prodigués. De chaleureux remerciements également à Myriam Bouchard et Martine Dubé du département des soins palliatifs du CLSC Orléans Beauport pour leur constant souci du bien-être à tous les égards. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (soutien des soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. :418-525-4385. https://fondationduchudequebec.org