VIGNEAULT, Céline Desrochers



À Hôpital Laval, Québec, le 14 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Céline Desrochers, épouse de feu monsieur Jean-Claude Vigneault. Née à Québec, le 16 janvier 1938, elle était la fille de feu dame Gracia Bernard et de feu monsieur Marcel Desrochers.Elle demeurait à Ste-Pétronille I.O.. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 9 novembre 2019 de 14 h à 15 h 45. Madame laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (feu Ahmed Hosny); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (Denise Clavet), Yvon (Denise Parent), Jean-Marc (Monique Laprise), Albert (Gisèle Larose), Paul (Sylvia Langevin), François (Johanne Langlois); de la famille Vigneault: Micheline Duchaine, Suzanne, Raymond (Colette Leclerc), Paul-Henri (Colette Hébert), André (Huguette Chouinard), Réjean (Diane Caouette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de pneumologie et du 5e étage de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne Sclérose en plaque. Site : wwwscleroseenplaques.ca Tél. : 1-800-361-2985