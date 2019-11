ROCHETTE, Cécile



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Cécile Rochette, fille de feu dame Arthémise Boutet et Philippe Rochette. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Jules Hamel et en secondes noces de feu monsieur Louis Bédard. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole, Michel (Madeleine Bouchard), Léo (Michelle Gauthier), Magella (Martine Gagnon), Gisèle, Roseanne, Claudette, Julienne (Serge Desrosiers), Joanne (Michel Gagnon), Serge (Lucie Cauchon), France (Michael Bukowski), Sylvain, Édith et Carole (Gilbert Mainguy); ses petits-enfants : feu Line, Nathalie, Martin, Stéphane, Patrick, Jonathan, Sébastien, Philippe, Marie-Claude, Éric, Stéphanie, Nicolas, Marie-Hélène, Anne-Sophie, Michael, Jaimie, Jasmine, Nathan, Laurie-Jade et Arianne, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Pauline (feu Henri Lacasse), Armand, Raymond (feu Jacqueline Beaumont) et feu Lucien (Jeanne-D'Arc Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Hamel et Bédard : Marie-Claire (feu Maurice Genest), Arthur (feu Simonne Genest), Monique, Jacques (feu Albertine Thériault), Laurent (feu Lise Bergeron), feu Michel (Micheline Boudreault), Jacqueline (feu Fernand St-Hilaire), Marguerite (feu Raymond Blondeau), feu Augustin (Suzanne Lamarche), Murielle (feu Paul Duchesne) et Claude (Ginette Bélanger), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, en particulier son amie Micheline Gagnon. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Sainte-Geneviève, ainsi que le CLSC de la Jacques-Cartier.