CARON ST-PIERRE, Gilberte



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny, le 24 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Gilberte Caron épouse de monsieur Noël St-Pierre. Fille feu dame Alma Ménard et de feu monsieur Adélard Caron, elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Diane (Michel St-Pierre), France (Clément Poitras), Lucie (Bernard Cloutier), Carmen (Jean-Claude Picard), Benoit (Nathalie Tondreau) et Mario (Louise Arcand). Elle était la grand-mère de: Caroline et Catherine St-Pierre; Louis-Philippe Poitras; Mathieu et Simon Cloutier; Samuel, feu Marie-Christine et feu Jérôme Picard; Antoine et Alexandre St-Pierre; Amélie Arcand et Florence St-Pierre; leur conjoint(e) et leur famille. Elle était la sœur de: feu Louis (feu Jeanne d'Arc Bélanger), Patrice (feu Gertrude Paquet), feu Sr Denise (Augustine), feu Robert, Alphonse (Jeanne-Aimée Bélanger) et Henri Caron (Diane Bélanger). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille St-Pierre, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et des services sociaux Lévis-Lotbinière (pour les soins palliatifs), 975, rue de la Concorde, Lévis (Québec), G6W 8A7. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, jour des funérailles à compter de 11h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.