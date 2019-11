LAGUEUX, Jeanne D'Arc Roy



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 24 octobre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Roy, épouse de feu Louis Lagueux. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 8 novembre de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Marquis (Noëlla Dufour), feu Roger (Suzanne Cattelier), Louise (André Caron), Richard (Gaétane Loignon) Lucette (Maurice Giguère) ainsi que France Lessard; ses petits-enfants: Manon (Sébastien Dorais), Marco (Julie Villeneuve), Audrey (Claude Bernier), Marie-Josée (Éric Chamberland), Éric (Annie Tourigny), Dany (Stéphanie Bouvette-Jutras), Sophie (Frédéric Jacques), Claudie (Lysanne Legault), Éric (Annie Perreault) et Nicolas; ses 22 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Léonce (feu Yvonne Plante), feu Émile (feu Agathe Plante), feu Marguerite (feu François Giroux), feu Louis-Philippe (feu Jeanne d'Arc Roy), feu Yvonne (feu Hermas Nadeau), feu Henri (feu Cécile Roy), feu Armand (feu Rachel Fortin), feu Adélard (feu Rita Plante), feu Réal (feu Françoise Poulin) feu Rita (feu Paul-Eugène Lessard), feu Yvette, Rachel (feu Adrien Labbé), Rosaire (Gisèle Bolduc) et feu Gaétan. Elle était la belle-sœur de: feu Jean (feu Marie-Jeanne Lessard), feu Marie (feu Philippe Cliche), feu Irène (feu Vital Lessard), feu Charles (feu Françoise Bernard), feu Thérèse (feu Léo Nadeau), feu Catherine (feu Roland Turmel), feu Angèle, feu Françoise (feu Léo Nadeau), feu Rachelle (feu Liboire Labbé), Marie (feu Jules-Aimé Labbé), feu Roland (feu Reine-Blanche Jacques), feu Martin, feu Jean-Marie, feu Denis ainsi que Monique Nadeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).