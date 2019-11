BOUCHARD, Adrien



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 2 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Adrien Bouchard, fils de feu M. Joseph Bouchard et de feu dame Cécile Mathieu. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 11h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de L'Ange-Gardien. Il laisse dans le deuil son frère Raymond-M (Gérardine Fortin), sa sœur Rita (Maurice Gariépy), ses neveux de la famille Gariépy: Roger (Christine Giguère), Michel (Nancy Vézina), Denis (Isabelle Bourque) et leurs enfants: Charles-Étienne, Simone, Nicolas, Catherine, Émily, Juliette, Marianne et Rachel; ses neveux de la famille Bouchard: Michèle (Claude Tremblay), Jean (Chantal Gosselin), Linda, feu André, Serge et René ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Gérard (Thérèse Chevalier). Un merci particulier à son médecin Dre Marie-Pier Bédard, qui l'a accompagné dans sa maladie ainsi qu'à tout le personnel de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0.