PIGEON, Hélène



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 31 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Hélène Pigeon, épouse de monsieur Jacques Tremblay, fille de feu madame Yvette Lapierre et de feu monsieur Anastas Pigeon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12h15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son dévoué conjoint Jacques Tremblay; ses enfants: Sébastien Tremblay (Marie-Lise Paquin) et Julie Tremblay (Marc Palumbo); ses petits-enfants: Vanessa Tremblay, Kevin Tremblay, Jasmin Tremblay, Charlélie Blais Pouliot, Marina Plamondon, Charles Plamondon et Lysandre Risdon; ses arrière- petits-enfants: Logan Plamondon et Jack Plamondon; ses frères et sœurs: Michel (Isabelle Gosselin), René Robitaille, Louise, Françoise, Diane (José Gonzales), Anne-Marie et Serge Alex; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents ainsi que sa sœur Nicole et son frère Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec) Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.