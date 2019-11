CHABOT, Normand



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 octobre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Normand Chabot, conjoint de madame Linda Talbot. Il était le fils de feu monsieur Jules Chabot et de dame Adrienne Harbour. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances aule vendredi 8 novembre 2019, de 19h à 21 h 30 et samedi jour des funérailles, à compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Linda, ses enfants : Jimmy (Carolanne Michaud), Cindy (Robert Corriveau), son petit-fils : Matys, sa mère : Adrienne Harbour (feu Jules Chabot), les enfants de Linda : Carl Corriveau (Kristel Carpentier), Éric Corriveau, Isabelle Corriveau (Mäeva Costedoat) et Vanessa Corriveau, sa petite-fille : Sara Eve, ses frères: Yoland (Diane Gaudreau), Gaétan (Manon Rioux), sa filleule : Jeannie Chabot, sa belle-mère : Irma Blais, ainsi que les membres de la famille Talbot, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Robert Labrie, Dre Geneviève Patry, le personnel des soins à domicile du CLSC de St-Fabien-de-Panet, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au Complexe. La direction des funérailles a été confiée à la