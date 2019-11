POUIN, Roger



A l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 novembre 2019 à l'âge de 69 ans, est décédé M. Roger Pouin, époux de Mme Jacqueline Méthot. Il demeurait à Lévis (secteur St-Rédempteur). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Eric Poulin), Sébastien (Andrée-Anne Côté), Nadine (Michel Duranceau), ses petits-enfants dont il était si fier: Ralph, Rosemarie et Rachel Poulin, Benjamin, Jérémy, Noémie et Ludovic Pouin, Jacob et Thomas Duranceau; ses frères et sœurs: Louise (feu Gilles Guay), Gérard (feu Francine Leclerc), André (Dorothée Boudreau), feu Roland, feu Réal (Hermance Côté), Nicole (Maurice Boulanger), Yvan (Chantal Germain), feu Edith, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Méthot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont les membres de la ligue de quilles " Matinales Molson " et ses partenaires de Golf, sa filleule Catherine St-Hilaire, ses grands amis: Nicole Dion et Denis Huot. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement l'équipe des soins intensifs et palliatifs, pour tous les bons soins prodigués à M. Pouin. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 8 novembre 2019 de 19h à 21h etde 14h à 17hLa famille vous accueillera pour un petit lunch convivial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.