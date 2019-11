GARNEAU, Aline Lemay



À l'Hôpital Général de Québec, le 24 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Aline Lemay, épouse de feu monsieur Ernest Garneau, fille de feu madame Stella Desrochers et de feu monsieur Charles Lemay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy et Hélène (André Lacroix); ses petits-enfants: Marie-Ève (Jacques LeBlanc) et Julien (Marie-Josée Grégoire); ses arrière-petites-filles: Maïlys, Mégane, Romane, Emma et Léonie; sa sœur Irène; ses beaux-frères et belles-sœurs: Maurice Langlois, Verchères Boucher, Danielle Baril, Aline Garneau et Carmen Brochu; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité 350 de l'Hôpital Général ainsi que notre cousine Chantal Boucher pour tous ces bons soins prodigués avec amour à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.