Dominique Michel fait ses adieux à la télévision

Les apparitions télévisuelles de Dominique Michel se font plutôt rares, depuis quelques années. Mercredi soir, l’humoriste était de passage dans le petit écran des Québécois, alors qu’elle était invitée à l’émission Les enfants de la télé. Or, Mme Michel a annoncé qu’il s’agirait de sa dernière apparition télé.

Présente pour parler de la carrière de son ami Rémy Girard, à qui elle a donné la réplique dans les films Le déclin de l’empire américain et Les invasions barbares, Dominique Michel a annoncé qu’elle se retirait du monde de la télé pour des raisons de santé.

«Je dois vous dire que je suis pas très bien, de ma santé. Et maintenant faut que je reste calme chez moi. J’ai eu des problèmes avec mon cœur. Et ça va mieux maintenant. J’ai eu de petits ACV. J’ai perdu complètement la mémoire. Je savais plus qui j’étais, où j’étais. Terrible!», a-t-elle expliqué.

Lorsque l’animateur de l’émission, André Robitaille, lui demande s’il s’agit de sa dernière apparition, Dodo a répondu par l’affirmative... avant de rajouter que «ça se pourrait peut-être», à la blague, faisant allusion aux nombreuses fois où elle indiquait qu’elle ne ferait plus de Bye bye, mais qu’elle y revenait quand même. Puis, elle a conclu plus sérieusement en disant: «Non, sérieusement, je peux pas», avant de recevoir une accolade bien sentie de son ami Rémy Girard.

Sur son compte Instagram, André Robitaille a publié un petit texte sur son compte Instagram où il évoque le moment où Dominique Michel lui a partagé sa décision, en coulisses, avant l’enregistrement.

«Je suis encore très touché d’avoir vécu le dernier moment de télé de la grande Dominique Michel! Blottie dans mes bras, en coulisses de Les enfants de la télé elle me confiait qu’elle avait décidé que ce serait son dernier studio. Elle se sentait en confiance de l’annoncer sur notre plateau. Nous avons convenu, elle et moi, que nous le ferions tout en douceur, transparence et franchise face à vous, son public qu’elle a toujours respecté au plus haut point. Merci de ta confiance Dodo je m’en souviendrai toute ma vie! Retraite bien méritée! Xxxx», a-t-il inscrit.

Même si on s'ennuiera certainement d'elle dans notre petit écran, on est heureux de savoir que Dominique Michel se porte mieux.