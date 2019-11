Dommages majeurs au Club de golf Saint-Georges

À plusieurs endroits dans la Beauce, de nombreux travailleurs s’activent encore pour réparer les dégâts de la tempête, notamment au Club de golf Saint-Georges, où plus d’une centaine d’arbres matures ont été complètement rabattus au sol par des vents destructeurs.

Les images parlent d’elles-mêmes. Les arbres ont été soufflés avec la base, les racines, la tourbe et une large partie de la pelouse, soulevée comme un autocollant géant que l’on décolle de sa feuille de papier.

Outre le vent, une inondation importante a envahi la surface de jeu. Les débris montrent à quel point la crue soudaine des deux rivières a submergé les allées. Dans le secteur, des ponceaux et des chemins d’accès en zone rurale ont dû être réparés en toute urgence.

Curieusement, l’immeuble principal du Club de golf n’a subi aucun dommage. Les dégâts au parcours et à la végétation sont donc difficiles à évaluer.

« C’est très rare comme phénomène et vraiment impressionnant. C’était assez épeurant. Nous sommes en mode nettoyage. Il faut dégarnir les verts et les protéger pour l’hiver. Ça pourrait prendre un an avant d’effacer tout ça », a expliqué la directrice générale Maïté Boily.