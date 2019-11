ROY, Jean-Noël



Le lundi 21 octobre 2019 au Centre hospitalier Chauveau à Québec entouré de ses proches, est décédé monsieur Jean-Noël Roy. Il avait 73 ans. Il était l'époux de feu madame Diane Manny, le fils de feu monsieur Honorius Roy et de feu madame Eva Poulin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.Jean-Noël laisse dans le deuil sa conjointe Dyane Labrecque, ses enfants: Karine (Marc Courtemanche) et Martin (Elise Fontaine), la fille de sa conjointe Véronique Martel (Luc Beaupré); ses petits-enfants adorés: Vincent et Marie Courtemanche, Marianne, Simon et Eva Roy, William Goyette et Amélia Beaupré; ses frères et sœurs: feu Luc (feu Renalde Gaboury) Annette Boulet, feu Priscille (feu Roland Champagne), feu Régis (Isabelle Lessard), Hortense (feu Pierre Poulin), feu Claude (Jeanne Gaboury) conjointe de Normand Larochelle, Gaétan (Rose-Hélène Roy), feu Bibiane (André Rancourt), Jocelyne (André Lamontagne), feu Lionel (Ginette Rouillard) et Paulin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque: Alain (Diane Paquet), Joan (Alain Marcoux), et Yves; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Manny: Marcel (Solange Tremblay), feu Lisette (Marcel Fortin), Robert (feu Lise Blackburn), France, Aline, Sylvia (André Malenfant), Sandra (René Bussières), Steve (Carole Lamarre) et Norman (Petra Schmid); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et anciens collègues de travail. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC des Rivières et particulièrement, la Dre Smith et monsieur Prémont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à l'organisme Deuil-Jeunesse, 8007 Boulevard Mathieu, Québec (Québec) G1G 3M1, téléphone : 418-624-3666, site web : www.deuil-jeunesse.com