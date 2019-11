GÉLINAS, André



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Gélinas, conjoint de madame Claire Laflamme. Il était l'époux de feu Madame Pierrette Dufour. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10 h à 11 h 45.Outre sa conjointe, madame Claire Laflamme, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Jacynthe Laliberté), Charles et Christine; ses petites-filles : Catherine et Jasmine Gamache et leur père Claude Gamache. Il était le frère de Lise (Gerry Roy), feu Pierre, feu Michelle et feu Josée; son neveu Éric (Marie-Claude Gagnon) et ses nièces : Kathleen (Andrew Brookes) et Constance Roy. Il a été successivement professeur au département de Science politique (administration publique) de l'Université Laval, co-fondateur de l'ÉNAP en tant que premier Directeur des études, Directeur de la recherche au Ministère de la Justice, Conseiller aux projets spéciaux auprès du secrétaire du Conseil du Trésor, Conseiller au Secrétariat général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs, Conseil exécutif, Directeur du Centre d'Études politiques et administratives du Québec (CÉPAQ) (ENAP) et Secrétaire adjoint à la Réforme administrative Ministère du Conseil exécutif. Il a publié de nombreux ouvrages dont " Les parlementaires et l'administration au Québec ", qui a reçu le Prix de la Province de Québec, 1970. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Sainte-Foy en particulier Dre Lucie Beaulieu et l'infirmière Josée Brulotte pour l'excellence des soins prodigués à la maison. Un autre remerciement spécial est adressé à l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin ainsi qu'à Dr Samir Azzaria pour leur dévouement, leur délicatesse et leur attention constante envers Monsieur Gélinas. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.