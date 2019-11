LANCIAULT, Jeannine



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 1 novembre 2019, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Jeannine Bélisle, épouse de feu monsieur Roger Lanciault, fille de feu madame Anna Védrine et de feu monsieur Albani Bélisle. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, au, de 13 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses filles; Francine (Jean Gastonguay), Lise, Claire (Peter Baltais), Élaine (George Paschali); ses petits-enfants Danielle (Dennis Savard), Martine, Martin (Émilie Lussier), David (Samantha Marion), Mara, Catherine (Luc-Vincent Gendron-Bouchard), Philippe; ses arrière-petits-enfants Nathan, Audrey Ann, Vincent, Justin, Marianne, Élizabeth, Adèle. Elle était la soeur de feu Gilles Bélisle, la belle-soeur de feu Maurice Lanciault (feu Carmen Roy), feu Fernand Lanciault (feu Ruth Yale), Robert Lanciault (feu Colette Maltais), feu Germaine Lanciault (feu Fernand Boulianne), feu Flore Lanciault (feu Frank Powell) et feu Georgette Lanciault. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent pour leur attention particulière et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Haut St-Laurent, 4770, rue st-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 9Z9; Iinfo@fondationjhsl-cj.caDes formulaires seront disponibles sur place.