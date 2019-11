ROBITAILLE, Denise Blais



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Denise Blais, épouse de monsieur Carol Robitaille. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sonya (André "curé" Brochu) et son fils feu Eric "Roby" Robitaille; ses petits-enfants: Marilyn (Philippe Cloutier), Bryan et Samuel Robitaille; ses arrière-petits-enfants: Benjamin et Aurélie; son filleul Simon Guay; ainsi que son frère, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces des familles Blais et Robitaille, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.