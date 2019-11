GAGNON, Lucie



À l'Hôpital Chauveau, le 15 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Lucie Gagnon, épouse de feu monsieur Noël Rhéaume. Elle demeurait à Québec, autrefois de Loretteville.et de là au cimetière Saint-Ambroise. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Jeanne Toussaint), André (Line Gauthier), Hélène (Denis Robert); ses petits-enfants bien-aimés : Julie et Micaëlle Rhéaume, Frédéric Rhéaume, Samuel et Guillaume Robert; son arrière-petit-fils Mavrick; ses frères : Émile (feu Jeanne Falardeau, Rolande Chartier), François (feu Thérèse Parent); sa sœur Yolande (feu Pierre-Paul Lavallée); son beau-frère et belles-sœurs de la famille Rhéaume : feu Reina (feu Roger Gros-Louis), feu Jeannette (feu Gilbert Durand), Yolande Beaulé (feu Raymond Rhéaume). Elle était aussi la sœur de feu Paul (feu Thérèse Roy), feu Théodora (feu Claude Auger), et de feu Rita, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses fidèles ami(e)s et sa filleule Suzanne Gagnon. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.