GARON, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Yves Garon, époux de feu madame Thérèse Bédard, fils de feu Gabriel Garon et de feu Laurette Montambault. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Claudia Carreau), Sylvain et Isabelle; ses petits-enfants: Loïk et Koralie; ses frères et soeurs : feu Micheline (feu Paul Laberge), Claude (Nancy Bellemare), Jean (Jidapa Horklang), Nicole (René Ferland), Jocelyn (Lyne Lamoureux), feu Francine (Daniel Sweeney) et Christian (Chantal Nolet); son beau-frère André Fiset (feu Jeannine Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 11 h.