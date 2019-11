ERNST, Lucille Hamel



Au C.H. Hôpital Général de Québec, le 31 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lucille Hamel, épouse de monsieur Roland Ernst. Née à Québec, le 6 novembre 1936, elle était la fille de feu dame Noema Côté et de feu monsieur Henri Hamel. Elle demeurait à Québec, arr Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux Roland, madame Hamel laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Pierre, Guy; ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Denise Paquin), Jacques (Rollande Labbé), Jean-Guy; de la famille Ernst: Lorraine Cliche (feu Fernand), René (Marielle Cyr), Denise (Pierre Asselin); son amie Huguette Tremblay; l'oncle de son époux feu André (Claudette Delisle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jeannine (feu Jean-Paul St-Pierre). La famille remercie tout le personnel du 5e étage du C.H. Hôpital Général de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de