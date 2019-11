HARVEY, Henri-Paul



Au CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie, le 2 novembre, à l’âge de 76 ans et 1 mois, est décédé monsieur Henri-Paul Harvey, époux de madame Michelle Desbiens, fils de feu monsieur Paul Harvey et de feu madame Marie-Jeanne Pilote. Il demeurait à La Malbaie. Il a été confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne.Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. Les cendres de monsieur Harvey seront déposées auColumbariumMonsieur Harvey laisse dans le deuil son épouse: madame Michelle Desbiens; ses enfants: Cathy (Daniel Cauchon), Sébastien (Annie Pelletier); ses petits-enfants: Mali, Louka et Romy; ses frères et sœurs: feu Eddy (Ghislaine Larouche), Clermont (Irène Tremblay), Rosanne (feu Léopold Bergeron), feu Rolande (Cyril Tremblay), André, Gaby (Claude Taillefer), Jeannot (Diane Néron), Roger (Diane Tremblay), Dominique (Maude Boily); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desbiens; ses filleules: Nancy Harvey, Nicole Harvey et Manon Pelletier; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir ou à la Fondation Carmel Roy. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la