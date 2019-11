BEAUPRÉ, Oswald



À l'hôpital Laval, le 2 novembre 2019, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé monsieur Oswald Beaupré, époux de madame Aline Gilbert et en premières noces de feu madame Jeanne d'Arc Dussault. Il demeurait autrefois à Pont-Rouge. Monsieur Beaupré laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Pierre (Denise Carle), Mariette (Claude Châtigny), Françoise (Roger Thériault), Claudine (Serge Brochu), Jocelyne (Benoit Emond) et Louise (Richard Gendron); ses petits-enfants : Nicolas, Caroline, Michel, Dominique, Jean-Frédéric, Gabrielle, Jonathan, Marie-France, Michaël, Johanna, Hubert, Daniel, Pascale et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil les enfants de la famille Bussières : Sylvie, Claudine, Guylaine (Michel Carbonneau), Guy (Nicole Hamel), Éric (Aline Caron) et les petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Beaupré : feu Véronique (feu Bernard Papillon), feu Gemma (feu Alexandre Rousseau), feu Thérèse (feu Aser Lesage, feu Oscar Bertrand), feu Lucie (feu Charles-Henri Leclerc), feu Jean-Charles (feu Thérèse Leclerc), feu Louis-Georges (Marie-Ange Julien) et Noëlla (Julien Masson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gilbert : Irène (feu Fernand Paquet), feu Colette (feu André Bussières), feu René (Yvette Toussaint), feu Marjolaine (feu Paul Genest), Nicole (feu Guy Faucher) et feu Anita (feu Olier Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dussault : feu Gérard (Madeleine Dubuc) et feu Gaston (Jacqueline Chamberland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital Laval du 4ième étage pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Beaupré ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h30 sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8 ou en ligne https://www.coeuretavc.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'Église.