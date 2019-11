GUÉRARD, Jean-François

" Ti-Bouette "



C'est avec une grande tristesse, que nous vous annonçons le décès de Jean-François Guérard survenu le 28 octobre 2019 à Issoudun, à l'âge de 50 ans. Il était le fils de feu monsieur Amédée Guérard et de madame Marie-Paule Bergeron. Il était natif et résidant de Issoudun. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresà compter de 9h jusqu'à 11h,suivra l'inhumation des cendres au cimetière paroissial d'Issoudun. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre sa mère Marie-Paule, sa fille unique Naomie, sa compagne: Geneviève Demers et ses frères et soeurs: Linda (Albany Méthot), Josée (Marcel Payeur), Yves (Michel Legendre), Nathalie (Marc Demers) et Sylvain. Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces: Frédéric (Chantal Dubois), (Lionel, Henri et Élisabeth), Keaven, Charlotte (Jimmy Rousseau) (Ely, Donovan et Avril), Alexandre, Marc-Antoine et sa filleule Malorie; ses oncles et tantes: Léopold Guérard (Ghislaine Pilote), feu Benoit Bergeron (Doris Demers), Danielle Bélanger, maman de Naomie ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, plus particulièrement Patrick et Eric. Votre sympathie peut se témoigner par un don adressé à la "Fondation de la Prévention du suicide" sise au 1310, 1ère Avenue, Québec (Québec) G1L 3L1. Des enveloppes seront disponibles sur place.