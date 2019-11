BEAUDET, Marie-Anna Boisvert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 24 octobre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Marie-Anna Boisvert, fille de feu Alma Habel et de feu Florian Boisvert. Elle était l'épouse de feu Paul-Henri Beaudet. Ayant vécu la grande partie de sa vie à Parisville, elle était la sœur de Gabriel, Louis, Jean, Jacques, Carmelle, Pascal et Suzanne, tous décédés.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.L'inhumation aura lieu plus tard au cimetière de Parisville lors d'une cérémonie privée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Michel Tousignant), Danielle (Patrice Labelle), Monique (Raymond Corriveau) et Luc (Louise Bernard); ses huit petits-enfants et leurs conjointes et conjoints: Marjorie (Réjean et sa fille Claude-Emmanuelle), Julia (Paul), Roxane (Jean-Sébastien), Pierre-Étienne (Audrey), Vincent (Valérie), Philippe (Olivia), Florence (Simon-Pierre) et Camille (Christophe); ses quatre arrière-petits-enfants: Laurie-Michelle, Nicolas-Édouard, Maya et Anna-Rose. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Sr Bibiane Beaudet, Oblate de Béthanie, son beau-frère Clément Beaudet, ainsi que plusieurs neveux et nièces, particulièrement Michèle et Lise Boisvert pour qui elle a été une grande sœur. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Chanoine-Scott pour les soins attentionnés et chaleureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418 527-4294.