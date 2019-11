LAPOINTE PICHER, Denise



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Denise Lapointe, fille de feu dame Irène Moisan et de feu monsieur Gérard Lapointe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, à la, de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Régis Vallières) et Jean (Joanne Francis); ses petits-enfants: Meggie, Charles-David et Catherine; sa sœur et son frère: Céline (feu Yves Pomerleau) et Pierre (Micheline Légaré); ses neveux et nièces: Marc, Annie (Robert Lancup), Manon (Bruno Raymond), Julie (Jean-Éric Arsenault) et Guillaume (Julie Dubois); elle laisse également dans le deuil sa tante Noëlla Lazzari, ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Madeleine. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Jeffery Hale pour le dévouement dont ils ont fait preuve auprès de madame Lapointe et pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.