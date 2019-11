LEMIEUX-GAGNON, Gilberte



Au CHSLD Bellevue, le 29 octobre 2019, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Gilberte Lemieux-Gagnon, épouse de feu monsieur Roch Gagnon, fille de feu madame Antoinette Chenard et de feu monsieur Wilfrid Lemieux. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nelson (Hélène Moreau), Pierre (Marie Gamache) et Line (Michel Cantin); ses petits-enfants : Frédérick, Véronique, Alexandre et Marc-André; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs : Colette, Huguette et Jocelyne; ses frères : Claude et Nelson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.