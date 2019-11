BEAULIEU, Armand



Au CHUL, le 24 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Armand Beaulieu, conjoint de dame Fernande Huot, époux en premières noces de feu dame Jacqueline Fillion et en deuxièmes noces de feu dame Berthe Blais. Il était le fils de feu Monsieur Patrick Beaulieu et de feu dame Annie Morissette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Fernande, ses enfants: Alain (Brigitte Verreault), Daniel et Jacques (Sylvie Deslauriers); ses petits-enfants: Christian, Laurent-Simon et Jean-Félix; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, av. des Replats, Québec QC G2J 1B8.