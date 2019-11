DEFUANT, Louis



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 novembre 2019, l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédé monsieur Louis Defuant, époux de feu dame Germaine Pelletier. Natif de Lisieux en France, il était le fils de feu dame Florine Lathout et de feu monsieur Edmond Defuant. Retraité de la Garde Côtière Canadienne, il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Omer, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil sa fille Gaétane, ses petits-enfants: Jessica et Mathieu Toma-Defuant ainsi que leur père Pietro Toma. Son arrière-petite-fille Lilyrose et sa mère Marie- Michelle Pouliot. Il rejoint frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. Sont aussi affectés par son départ, sa belle-sœur Thérèse Pelletier, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et au personnel infirmier du département des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour la qualité des soins. Une mention particulière aux ami(e)s Johanne, Suzanne, Denise, Raymond et Alain pour leur présence réconfortante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUQ pour les soins palliatifs, 10, Rue de l'Espinay, Québec, Qc., G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux avec eucharistie aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 11h en l'église de Saint-Omer où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire