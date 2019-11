DEMERS, Guylaine



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Guylaine Demers, décédée le 28 octobre 2019, à l’âge de 55 ans, conjointe de Monsieur Gaétan Beaudoin. Elle était la fille de feu Monsieur René Demers et de feu Madame Yvette Boucher. Elle demeurait à St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants Audrey Beaudoin (Sébastien Macameau), Jeff Beaudoin (Joanie Paquet), William Beaudoin (Justine Côté) et sa petite-fille Aly Beaudoin; ses frères et sœurs : Nicole Demers (Roger Bolduc), Michel Demers (Linda Sévigny), André Demers, Danielle Demers (Denys Châteauvert), Jocelyn Demers, Lise Demers (Robert Méthot). Elle a rejoint sa sœur Diane Demers. Elle laisse également dans le deuil la famille de son conjoint ses beaux-parents: feu Ernest Beaudoin (feu Lucienne Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Émile Beaudoin (Françoise St-Onge), feu Yvon Beaudoin (feu Marie-Paule Fréchette), Michel Beaudoin (Marie-Claire Charest), Denis Beaudoin (Lise Daigle), Lise Beaudoin (Paul-Émile Laliberté), Luc Beaudoin (Diane Daigle), Colette Beaudoin (Jean-Claude Desrochers), Marie Beaudoin (Clément Hamel), André Beaudoin (Nicole Blanchette), Serge Beaudoin (Claudette Proulx) et Johanne Beaudoin (André Beaudoin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 9h à 11h.Vos gestes de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre de prévention du suicide de Québec, 1310 1re Avenue, Québec, Qc G1L 3L1 https://www.cpsquebec.ca/.