DUVAL, Gabrielle Poulin



À l'Hôpital St-Sacrement, le 27 octobre 2019, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Gabrielle Poulin, épouse de feu monsieur Roger Duval. Elle demeurait à Québec, dans le secteur de Duberger.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule dimanche 10 novembre 2019, de 19 h 30 à 21 h 30, et lundi 11 novembre 2019, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Pia Morales), Anne (Robert Tessier) et Gilles; ses petits-enfants: Andréanne Bédard (Alan Blouin), Bryan Duval-Morales (Audrey Dion) et Catherine Duval-Morales (Olivier Bourdeau); ses arrière-petits-enfants: Emmanuelle, Éliot et Xavier Blouin; ses belles-soeurs: Jacqueline Dompierre (feu André Poulin) et Monique Dussault (feu Fernand Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel dévoué de la résidence Domaine St-Dominique pour les bons soins et leurs attentions à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou à la société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.