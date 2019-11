Léo Beaumont



À la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 29 octobre 2019 à l'âge de 90 ans et 6 mois, entouré d'amour et en toute sérénité, est décédé monsieur Léo Beaumont, époux de dame Louise Poirier et fils de feu monsieur Lucien Beaumont Sr et de feu dame Laure Létourneau. Originaire de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, il demeurait à Sainte-Foy où Il a œuvré pendant plus de 50 ans comme agent et courtier immobilier. Il a fondé le Camping Belle-Vue de Sainte-Croix-de-Lotbinière et en a été propriétaire de 1967 à 1988.La famille recevra les condoléances, à lale jeudi 14 novembre 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et) de 9 h 30 à 11 h.L'inhumation se fera, en toute intimité, à une date ultérieure dans le lot familial du cimetière Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.Monsieur Léo Beaumont laisse dans le deuil son épouse, l'amour de sa vie depuis plus de 67 ans, dame Louise Poirier, ses enfants: Marjolaine (Roger Morissette et ses enfants Sébastien (Marie-Lise Coutu-Pion), son fils Léon (sa mère Hélène Beaugrand Champagne) et Frédéric), Berthe et ses enfants Samuel (Caroline Goudreau), Jérémie (Raphaëlle Mailhot) et leur père Guy Barabé, Bernard (Christiane Demers) et leurs enfants, sa filleule Joanie (Éric Laforest), Camille (Janie Poulin) et Christophe (Jennifer Sirois), Michel, Marie-Claude (Michel Juneau) et leurs enfants Raphaël (Nancy Rochon) et leur petit bébé à naître, Audrey-Laurence (Alexis Beaudry). Sa sœur Laure et ses belles-sœurs Germaine Pelletier, Monique Bernier et Pierrette Cloutier.Il est parti rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaumont: feu Lucienne (feu Armand Létourneau), feu Cécile, feu Laurent (feu Rita Poirier), feu Louis (feu Catherine Valiquette), feu Laura (feu Laurent Dionne), feu Luc (feu Rita Boucher), feu soeur Jeanne s.c.q., feu Marthe (feu Émile Lambert et feu Alphonse Légaré), feu Léon (feu Monique Gilbert), feu Simonne (feu Clément Minville), feu soeur Yvonne f.c.s.c.j., feu soeur Berthe m.i.c., et feu Lucien Jr (feu Annette de la Durantaye) ainsi que sa filleule Suzanne Beaumont.Il est également parti rejoindre ses beaux-parents de la famille Poirier feu monsieur Irénée Poirier (feu Marie-Louise Dubé) et ses beaux-frères et belles sœurs: feu Simonne (feu Rosaire Dubé), feu Léon (Germaine Pelletier), feu Irène (feu Alfred Côté), feu Jeanne-Aimée, feu Gilberte (feu Georges Cloutier), feu Imelda, feu sœur Gabrielle s.j.a., feu Donat (Monique Bernier), feu Gérard (Pierrette Cloutier) feu Thérèse Huot la mère de ses enfants, feu soeur Marguerite s.c.q. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier chaleureusement le Dr René Gagnon, son médecin de famille pendant 50 ans, madame Marie-Jeanne Perreault pour son accompagnement attentionné pendant les derniers mois de sa vie, madame Marie-Yves Étienne, travailleuse sociale, Gabrielle, ergothérapeute, et le personnel du maintien à domicile Stéphane, Mireille et Brigitte du CLSC Sainte-Foy-Sillery, tous les membres du personnel de la Résidence Humanitae et aussi tout le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent dont madame Catherine Gagnon, la Dre Hélène Marion et les infirmières Josée, Jessica, Catherine, Christine pour leur soutien, leur gentillesse et la qualité des soins prodigués. Nous leur en sommes très reconnaissants.Un grand merci à ses êtres chers qui ont permis à Léo de rester chez lui dans un environnement chaleureux et paisible jusqu'au 19 septembre 2019.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/) ou par un don IN MEMORIAM à la Fondation les Jardins du Haut-Saint-Laurent, 4770 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 9Z9.