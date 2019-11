Hausse des revenus pour Québecor au troisième trimestre

Québecor a annoncé jeudi avoir généré des revenus de 1,07 milliard de dollars au troisième trimestre de 2019, soit une augmentation de 20,2 millions de dollars (1,9%) par rapport à la même période l’an dernier.

Le secteur des télécommunications ainsi que celui du sport et du divertissement ont connu des hausses respectives de 2,6% et 2,4% par rapport au troisième trimestre de 2018. Cependant, celui des médias a enregistré une baisse de 2,2% de ses revenus.

Les profits de Québecor ont aussi diminué.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 178,5 M$ (0,70$ par action de base), contre 187,1 M$ (0,80$ par action de base) à la même période en 2018, soit un recul de 8,6 M$ (0,10$ par action de base).

Son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté a toutefois augmenté pour atteindre 509,3 M$.

«Québecor a généré une solide croissance de 7,4% de son BAIIA ajusté au troisième trimestre 2019 en comparaison au trimestre correspondant de 2018. Lorsque combinée à la baisse de la charge d'intérêt sur sa dette et ses débentures convertibles, cette croissance a entraîné une hausse de 22,8% du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies», a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

«Vidéotron demeure la pierre angulaire de cette excellente performance et nous en sommes d'autant plus fiers, ayant lancé avec succès notre nouvelle plateforme technologique Helix à la fin du mois d'août 2019», a-t-il ajouté.

Plus de 30 000 clients se sont abonnés à ce service en cinq semaines.

Télécommunications

Le secteur des télécommunications a connu une croissance de 2,6% de ses revenus et de 8% de son BAIIA pendant le trimestre.

Chez Vidéotron, la téléphonie mobile, avec des revenus en hausse de 12,6% (ou 17,4 M$), l’accès internet (+ 2,7%) et le service de vidéo sur demande par abonnement Club illico ont connu un bon trimestre.

«La robustesse du modèle d'affaires de Vidéotron et sa capacité à générer de la croissance organique ne se démentent pas, ce qui se reflète dans l'augmentation de 168 000 lignes en téléphonie mobile pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2019, soit l'augmentation du nombre de lignes la plus élevée depuis le lancement de notre réseau mobile en 2010», a précisé Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.